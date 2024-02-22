RT в Telegram
Подпишись

Пушилин призвал жителей ДНР не покидать дома в праздники из-за угрозы терактов

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей региона не выходить на улицы без особой необходимости в праздники из-за угрозы террористических актов со стороны Вооружённых сил Украины.
Пушилин призвал жителей ДНР не покидать дома в праздники из-за угрозы терактов
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Пушилин отметил, что опыт показывает, что ВСУ увеличивают число провокаций и терактов в праздники.

«Прошу всех усилить меры личной безопасности. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам!» — говорится в сообщении.

Вооружённые силы Украины 21 февраля подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница и получила повреждение больница.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить