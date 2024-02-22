Пушилин призвал жителей ДНР не покидать дома в праздники из-за угрозы терактов
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Пушилин отметил, что опыт показывает, что ВСУ увеличивают число провокаций и терактов в праздники.
«Прошу всех усилить меры личной безопасности. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам!» — говорится в сообщении.
Вооружённые силы Украины 21 февраля подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница и получила повреждение больница.