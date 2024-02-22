Пушилин призвал жителей ДНР не покидать дома в праздники из-за угрозы терактов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей региона не выходить на улицы без особой необходимости в праздники из-за угрозы террористических актов со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

Пушилин отметил, что опыт показывает, что ВСУ увеличивают число провокаций и терактов в праздники.

«Прошу всех усилить меры личной безопасности. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам!» — говорится в сообщении.

Вооружённые силы Украины 21 февраля подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница и получила повреждение больница.