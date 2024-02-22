В Москве рассказали о тестировании нового сервиса для владельцев транспортных карт

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что после онлайн-пополнения «Тройки» для активации её баланса пассажиру достаточно пройти через турникет.

«Возможность активировать баланс транспортной карты на турникете сделает нашу билетную систему ещё удобнее и позволит сократить время поездки», — заявил Ликсутов.

В настоящее время в тестировании сервиса участвуют 800 тыс. человек. В дальнейшем такая возможность станет доступна всем пассажирам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году на линии метро выйдет состав новой серии «Москва-2024», а на МЦД — новый поезд «Иволга 4.0».