В Москве рассказали о тестировании нового сервиса для владельцев транспортных карт
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что после онлайн-пополнения «Тройки» для активации её баланса пассажиру достаточно пройти через турникет.
«Возможность активировать баланс транспортной карты на турникете сделает нашу билетную систему ещё удобнее и позволит сократить время поездки», — заявил Ликсутов.
В настоящее время в тестировании сервиса участвуют 800 тыс. человек. В дальнейшем такая возможность станет доступна всем пассажирам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году на линии метро выйдет состав новой серии «Москва-2024», а на МЦД — новый поезд «Иволга 4.0».