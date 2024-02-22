Медведев: Россия преодолела разрыв в сфере производства беспилотников

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России в течение полутора лет удалось преодолеть разрыв в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.

По словам Медведева, до начала специальной военной операции производство дронов не было хорошо развито в стране.

«Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолён. И сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах», — констатировал он.

Медведев добавил, что производство беспилотников к настоящему моменту поставлено на поток.

Ранее Медведев заявил, что российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.