Медведев: Россия преодолела разрыв в сфере производства беспилотников
- РИА Новости
Об этом политик сказал в интервью российским СМИ.
По словам Медведева, до начала специальной военной операции производство дронов не было хорошо развито в стране.
«Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолён. И сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах», — констатировал он.
Медведев добавил, что производство беспилотников к настоящему моменту поставлено на поток.
Ранее Медведев заявил, что российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.