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Собянин рассказал об итогах детского чемпионата «Мастерята»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прошедшем в столице детском чемпионате «Мастерята».
Собянин рассказал об итогах детского чемпионата «Мастерята»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В чемпионате по 45 направлениям вместе с наставниками, родителями, близкими и родственниками принимали участие ученики 1—8-х классов.

«В финале встретились почти 8 тыс. учащихся из 478 столичных школ — это на тысячу больше, чем в прошлом году», — сказал Собянин.

Золотые медали завоевали 179 команд, серебро получили 192, бронзовые медали вручили 209 коллективам.

Ранее сообщалось, что на Ямале утвердили план мероприятий Года детства.

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