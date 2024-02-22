Собянин рассказал об итогах детского чемпионата «Мастерята»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В чемпионате по 45 направлениям вместе с наставниками, родителями, близкими и родственниками принимали участие ученики 1—8-х классов.
«В финале встретились почти 8 тыс. учащихся из 478 столичных школ — это на тысячу больше, чем в прошлом году», — сказал Собянин.
Золотые медали завоевали 179 команд, серебро получили 192, бронзовые медали вручили 209 коллективам.
Ранее сообщалось, что на Ямале утвердили план мероприятий Года детства.