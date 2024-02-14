На Ямале утвердили план мероприятий Года детства
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Дмитрий Артюхов утвердил план мероприятий Года детства. Документ охватывает несколько ключевых сфер: образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную защиту. При формировании программы опирались на запрос ямальцев и использовали успешные практики регионов», — говорится в сообщении.
В частности, в 2024 году в регионе откроют первый кванториум. Продолжится создание спортивной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.