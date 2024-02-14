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На Ямале утвердили план мероприятий Года детства

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил план развития образования, детского здравоохранения и других мероприятий, которые приурочены к Году детства.
На Ямале утвердили план мероприятий Года детства
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Дмитрий Артюхов утвердил план мероприятий Года детства. Документ охватывает несколько ключевых сфер: образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную защиту. При формировании программы опирались на запрос ямальцев и использовали успешные практики регионов», — говорится в сообщении.

В частности, в 2024 году в регионе откроют первый кванториум. Продолжится создание спортивной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.

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