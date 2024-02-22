RT в Telegram
Подпишись

Кировская область увеличила объёмы строительства почти на треть в 2023 году

Короткая ссылка
В Кировской области в минувшем году сдали в эксплуатацию 3146 зданий общей площадью 890,4 тыс. кв. м, из них две трети — квартиры в новостройках.
Кировская область увеличила объёмы строительства почти на треть в 2023 году
  • РИА Новости

Объём строительных работ за 2023 год превысил аналогичный показатель предыдущего года на 28,2% при том, что в среднем по стране он составил 7,9%, а по ПФО — 16,1%, пишет сайт progorod43 со ссылкой на данные Федеральной службы госстатистики по Кировской области.

Область стала второй среди регионов ПФО по значению индекса физического объёма строительных работ, перейдя на эту позицию с девятого места, которое она занимала в 2022 году.

Также стало известно, что объёмы индивидуального строительства жилья (ИЖС) в Тюменской области заняли почти половину строительного рынка Тюмени в 2023 году, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Тюменьстата.

В прошлом году было введено в эксплуатацию больше 1 млн кв. м недвижимости. А общий объём введённого жилья достиг почти 2,5 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе 2024 года ввели в эксплуатацию 302,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,9% к январю 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить