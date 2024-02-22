Кировская область увеличила объёмы строительства почти на треть в 2023 году

В Кировской области в минувшем году сдали в эксплуатацию 3146 зданий общей площадью 890,4 тыс. кв. м, из них две трети — квартиры в новостройках.

Объём строительных работ за 2023 год превысил аналогичный показатель предыдущего года на 28,2% при том, что в среднем по стране он составил 7,9%, а по ПФО — 16,1%, пишет сайт progorod43 со ссылкой на данные Федеральной службы госстатистики по Кировской области.

Область стала второй среди регионов ПФО по значению индекса физического объёма строительных работ, перейдя на эту позицию с девятого места, которое она занимала в 2022 году.

Также стало известно, что объёмы индивидуального строительства жилья (ИЖС) в Тюменской области заняли почти половину строительного рынка Тюмени в 2023 году, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Тюменьстата.

В прошлом году было введено в эксплуатацию больше 1 млн кв. м недвижимости. А общий объём введённого жилья достиг почти 2,5 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе 2024 года ввели в эксплуатацию 302,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,9% к январю 2023 года.