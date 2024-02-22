Специалист Селифонова дала советы по аренде квартиры

Менеджер продукта «Яндекс Аренды» Ксения Селифонова дала рекомендации, как сэкономить при аренде квартиры.

«Большое влияние на стоимость аренды оказывает район. Если лично для вас не имеет большого значения близость жилья к центру города и развитый общественный транспорт, можно в целях экономии выбрать квартиру в более отдалённом районе», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, на стоимость аренды влияет также удалённость от метро, первый или последний этаж, вид на шумную улицу вместо тихого двора.

«Лучший способ сэкономить значительную сумму на старте — арендовать квартиру напрямую от собственника. Так вам не придётся оплачивать услуги риелтора, чья комиссия обычно равняется 50—100% от размера арендной платы», — заключила эксперт.

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