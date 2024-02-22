Специалист в сфере недвижимости Дикова объяснила падение спроса на вторичку

Эксперт по недвижимости Наталья Дикова заявила, что за последние пару лет спрос на вторичную недвижимость в России снизился по сравнению с первичной. По её мнению, такая тенденция сохранится и в 2024 году.

Дело в том, что около 80% покупателей покупают недвижимость с использованием ипотечных средств, процентные ставки по которым достигли максимума для вторички, тогда как на рынке новостроек есть возможность приобрести жильё за разумный процент, поделилась она в беседе с Life.ru.

«Если говорить о вторичной недвижимости, то в 2024 году наименьшим спросом будет пользоваться жильё старого фонда, что связано с неудачными планировками, малогабаритностью, отсутствием капитального ремонта в домах, устаревшими коммуникациями и отсутствием эстетики», — сказала Дикова.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.