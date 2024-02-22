В Хабаровском крае на платформу связи направили 27 тысяч обращений за год

Жители Хабаровского края направили более 27 тыс. обращений на платформу обратной связи в 2023 году. Это на 10 тыс. обращений больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Платформа, созданная в 2019 году, доступна для жителей на портале госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Наибольшее количество вопросов касалось состояния автомобильных дорог и многоквартирных домов, а также вопросов, связанных с мерами поддержки военнослужащих и их семей, условиями проведения частичной мобилизации и прохождения военной службы.

Платформа является частью проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее замглавы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» скачали 10 млн раз.