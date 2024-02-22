RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура Калининградской области выявила 28 тысяч нарушений закона за год

Короткая ссылка
Органы прокуратуры Калининградской области выявили 28 тыс. нарушений закона и внесли 13 тыс. актов реагирования по итогам 2023 года.
Прокуратура Калининградской области выявила 28 тысяч нарушений закона за год
  • РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на ведомство.

К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 6 тыс. лиц, возбуждено 131 уголовное дело.

По мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по ЖКХ на общую сумму 21,5 млн рублей. Ведётся работа в части контроля за реализацией региональной программы капремонта в многоквартирных домах, в рамках которой работы выполнены в 3,5 тыс. жилых домов.

В части прокурорского надзора за исполнением законодательства о труде погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 49 млн рублей.

Ранее замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александр Данилов заявил о раскрытии в 2023 году 106 преступлений категории прошлых лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить