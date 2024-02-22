Прокуратура Калининградской области выявила 28 тысяч нарушений закона за год

Органы прокуратуры Калининградской области выявили 28 тыс. нарушений закона и внесли 13 тыс. актов реагирования по итогам 2023 года.

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на ведомство.

К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 6 тыс. лиц, возбуждено 131 уголовное дело.

По мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по ЖКХ на общую сумму 21,5 млн рублей. Ведётся работа в части контроля за реализацией региональной программы капремонта в многоквартирных домах, в рамках которой работы выполнены в 3,5 тыс. жилых домов.

В части прокурорского надзора за исполнением законодательства о труде погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 49 млн рублей.

Ранее замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александр Данилов заявил о раскрытии в 2023 году 106 преступлений категории прошлых лет.