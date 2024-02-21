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Курганская полиция раскрыла более 100 преступлений прошлых лет

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Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александр Данилов заявил о раскрытии в 2023 году 106 преступлений категории прошлых лет.
Курганская полиция раскрыла более 100 преступлений прошлых лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В том числе 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Так, сотрудниками городского уголовного розыска установлены лица, совершившие три убийства в 1999, 2003 и 2010 годах», — рассказал Данилов.

Он также отметил, что ещё был раскрыт один факт тяжкого причинения вреда здоровью в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге, по данным городского УМВД, на 22,3% снизился уровень подростковой преступности по итогам 2023 года. Всего было зарегистрировано 320 подобных преступлений.

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