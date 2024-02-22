RT в Telegram
Подпишись

Медведев предложил отправлять в Сибирь тех, кто вредит России в новых регионах

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил тех, кто находится в новых регионах и вредит стране, отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание.
Медведев предложил отправлять в Сибирь тех, кто вредит России в новых регионах
  • РИА Новости

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам политика, работать нужно со всеми, этих людей нужно убедить в том, что Россия вернулась навсегда.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике ранее совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.

До этого в Хабаровске задержали агента украинской разведки, который планировал убийство российских военнослужащих в Хабаровском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить