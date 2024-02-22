Медведев предложил отправлять в Сибирь тех, кто вредит России в новых регионах

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил тех, кто находится в новых регионах и вредит стране, отправлять в Сибирь в исправительно-трудовые лагеря на перевоспитание.

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам политика, работать нужно со всеми, этих людей нужно убедить в том, что Россия вернулась навсегда.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике ранее совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.

До этого в Хабаровске задержали агента украинской разведки, который планировал убийство российских военнослужащих в Хабаровском крае.