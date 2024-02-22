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В России назвали самые популярные направления для путешествий 23—25 февраля

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Аналитики изучили данные по бронированию авиабилетов и выяснили, что в период длинных февральских выходных, с 23 по 25 февраля, самым востребованным туристическим направлением стала Грузия — спрос на перелёты туда из России вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В России назвали самые популярные направления для путешествий 23—25 февраля
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Выросла популярность и некоторых азиатские стран. Так, рост спроса на перелёты в Южную Корею вырос на 525%, Таиланд — на 357%, Индию — на 114%.

Помимо этого, выросла доля поездок в Азербайджан (+78%), Объединённые Арабские Эмираты (+69%) и Белоруссию (+50%).

Из отечественный направлений в конце февраля самым популярным стал Дальний Восток: Амурская область (+475%), Хабаровский край (+241%), Республика Бурятия (+150%).

Кроме того, вырос спрос на направления Северо-Кавказского федерального округа: Северная Осетия (+211% бронирований), КЧР (+179%), Кабардино-Балкария (+142%).

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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