В России назвали самые популярные направления для путешествий 23—25 февраля
- Gettyimages.ru
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».
Выросла популярность и некоторых азиатские стран. Так, рост спроса на перелёты в Южную Корею вырос на 525%, Таиланд — на 357%, Индию — на 114%.
Помимо этого, выросла доля поездок в Азербайджан (+78%), Объединённые Арабские Эмираты (+69%) и Белоруссию (+50%).
Из отечественный направлений в конце февраля самым популярным стал Дальний Восток: Амурская область (+475%), Хабаровский край (+241%), Республика Бурятия (+150%).
Кроме того, вырос спрос на направления Северо-Кавказского федерального округа: Северная Осетия (+211% бронирований), КЧР (+179%), Кабардино-Балкария (+142%).
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.