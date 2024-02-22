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Песков заявил, что ему понравился Луганск отсутствием пессимизма

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters заявил, что ему понравился Луганск отсутствием пессимизма — в городе кипит жизнь.
Песков заявил, что ему понравился Луганск отсутствием пессимизма
  • РИА Новости

«В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью... Но чего не было — какого-то, знаете, пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть», — сказал он.

О поездке Пескова в Луганск ранее рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, пресс-секретарь российского лидера проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

В августе сообщалось, что председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Донецкую Народную Республику.

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