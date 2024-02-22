Песков назвал неправильным приравнивать военкоров к участникам СВО

Линейно приравнивать военкоров к участникам СВО было бы неправильно, заявил в интервью порталу International Reporters пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Всё-таки они не являются прямыми участниками конфликта, они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому вот так вот линейно, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно.

Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

В феврале военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский и его коллега из съёмочной группы Максим Магро получили ранения при атаке беспилотника-камикадзе в Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике.