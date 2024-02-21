Медведев заявил о необходимости создать в России защитный кордон

России необходимо создать защитный кордон, который обезопасит её от любых поползновений извне. Такую точку зрения на встрече с журналистами высказал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия должна полностью обеспечить свои интересы. Медведев объяснил, что это подразумевает две вещи, одна из которых — выполнение задач специальной военной операции.

«Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции», — приводит слова Медведева ТАСС.

Также в ходе встречи Медведев высказался на тему освобождения Авдеевки. Он отметил, что это было сложной задачей, однако Вооружённые силы России с ней справились.