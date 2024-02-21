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Медведев: освобождение Авдеевки было сложной задачей, но ВС с ней справились

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Операция по освобождению Авдеевки в Донецкой Народной Республике была сложной задачей, но российские войска с ней справились.
Медведев: освобождение Авдеевки было сложной задачей, но ВС с ней справились
  • РИА Новости
  • © Минобороны РФ

Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Он отметил, что в районе Авдеевки находились серьёзные фортификационные, защитные сооружения.

«Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки с минимальными потерями.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.

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