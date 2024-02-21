ФАС: с сентября возбуждено 30 антимонопольных дел на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба с сентября возбудила 30 антимонопольных дел на топливном рынке.

При этом отмечается, что топливный рынок России в целом стабилен.

«С сентября 2023 года территориальные органы ФАС России возбудили 30 антимонопольных дел, в одном из регионов сейчас рассматривается вопрос о возбуждении ещё одного дела», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против «дочки» компании «ЛУКОЙЛ» в Кировской области из-за повышения цен на бензин.