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ФАС: с сентября возбуждено 30 антимонопольных дел на топливном рынке

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Федеральная антимонопольная служба с сентября возбудила 30 антимонопольных дел на топливном рынке.
ФАС: с сентября возбуждено 30 антимонопольных дел на топливном рынке
  • РИА Новости

При этом отмечается, что топливный рынок России в целом стабилен.

«С сентября 2023 года территориальные органы ФАС России возбудили 30 антимонопольных дел, в одном из регионов сейчас рассматривается вопрос о возбуждении ещё одного дела», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против «дочки» компании «ЛУКОЙЛ» в Кировской области из-за повышения цен на бензин.

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