ФАС завела дело на «дочку» ЛУКОЙЛа в Кировской области из-за цен на бензин
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Кировское УФАС возбудило дело в отношении «дочки» ЛУКОЙЛа из-за повышения цен на бензин», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в период снижения биржевых цен на нефтепродукты цены на бензин на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» поднялись.
Кроме того, дело возбуждено против компании, которая занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в Хакасии.
Ранее ФАС возбудила 28 антимонопольных дел на топливном рынке в России.