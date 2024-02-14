ФАС завела дело на «дочку» ЛУКОЙЛа в Кировской области из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» компании «ЛУКОЙЛ» в Кировской области из-за повышения цен на бензин.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Кировское УФАС возбудило дело в отношении «дочки» ЛУКОЙЛа из-за повышения цен на бензин», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период снижения биржевых цен на нефтепродукты цены на бензин на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» поднялись.

Кроме того, дело возбуждено против компании, которая занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в Хакасии.

Ранее ФАС возбудила 28 антимонопольных дел на топливном рынке в России.