Прокуратура начала проверку по факту разлива нефти в Волгоградской области

Прокуратура начала проверку после разлива нефти из-за разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. «Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по размещенной в сети Интернет информации об изливе нефтепродуктов на почву в районе ЦДНГ № 3 «Котовский», — сообщило ведомство. Ранее резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал производство блоков биологической загрузки для комплексов очистки сточных вод.