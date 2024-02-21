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Прокуратура начала проверку по факту разлива нефти в Волгоградской области

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Прокуратура начала проверку после разлива нефти из-за разгерметизации нефтепровода в Волгоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по размещенной в сети Интернет информации об изливе нефтепродуктов на почву в районе ЦДНГ № 3 «Котовский», — сообщило ведомство.

Ранее резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал производство блоков биологической загрузки для комплексов очистки сточных вод.

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