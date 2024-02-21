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Московский производитель запустил производство устройств для очистки сточных вод

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал производство блоков биологической загрузки для комплексов очистки сточных вод.
Московский производитель запустил производство устройств для очистки сточных вод
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Нанотехнологический центр композитов уже отправил первые партии продукции заказчикам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Устройства представляют собой носители биомассы микроорганизмов, очищающих сточные воды от загрязнений.

Овчинский отметил, что компания получает налоговые льготы в статусе резидента ОЭЗ, что позволяет ей расширять производственные площади и наращивать объёмы выпуска продукции. Так, за 2023 год объём производства компании увеличился более чем в два раза и достиг 2,1 млрд рублей.

Продукция предприятия используется как в жилых домах и торговых центрах, так и на гидротехнических сооружениях и атомных станциях.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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