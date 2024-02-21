Московский производитель запустил производство устройств для очистки сточных вод
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Нанотехнологический центр композитов уже отправил первые партии продукции заказчикам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Устройства представляют собой носители биомассы микроорганизмов, очищающих сточные воды от загрязнений.
Овчинский отметил, что компания получает налоговые льготы в статусе резидента ОЭЗ, что позволяет ей расширять производственные площади и наращивать объёмы выпуска продукции. Так, за 2023 год объём производства компании увеличился более чем в два раза и достиг 2,1 млрд рублей.
Продукция предприятия используется как в жилых домах и торговых центрах, так и на гидротехнических сооружениях и атомных станциях.
Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.