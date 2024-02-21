Московский производитель запустил производство устройств для очистки сточных вод

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начал производство блоков биологической загрузки для комплексов очистки сточных вод.

Об этом информирует телеканал «360».

«Нанотехнологический центр композитов уже отправил первые партии продукции заказчикам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Устройства представляют собой носители биомассы микроорганизмов, очищающих сточные воды от загрязнений.

Овчинский отметил, что компания получает налоговые льготы в статусе резидента ОЭЗ, что позволяет ей расширять производственные площади и наращивать объёмы выпуска продукции. Так, за 2023 год объём производства компании увеличился более чем в два раза и достиг 2,1 млрд рублей.

Продукция предприятия используется как в жилых домах и торговых центрах, так и на гидротехнических сооружениях и атомных станциях.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.