Жапаров пожелал Путину успехов в избирательной кампании

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи в Казани пожелал президенту России Владимиру Путину успехов в предстоящей избирательной кампании.

«Пользуясь случаем, желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании», — заявил Жапаров.

В свою очередь, Путин отметил, что отношения России и Киргизии основаны на фундаментальном договоре и развиваются успешно по всем направлениям.