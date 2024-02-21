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Жапаров пожелал Путину успехов в избирательной кампании

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Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи в Казани пожелал президенту России Владимиру Путину успехов в предстоящей избирательной кампании.
Жапаров пожелал Путину успехов в избирательной кампании
  • РИА Новости

«Пользуясь случаем, желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании», — заявил Жапаров.

В свою очередь, Путин отметил, что отношения России и Киргизии основаны на фундаментальном договоре и развиваются успешно по всем направлениям.

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