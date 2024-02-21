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Спрос на новостройки в Москве вырос на треть в феврале 2024 года

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В Москве спрос на жильё в новостройках вырос на треть в феврале 2024 года.
Спрос на новостройки в Москве вырос на треть в феврале 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость».

«Спрос на новостройки за год сократился в некоторых городах-миллионниках, при этом интерес к жилью на первичном рынке в Москве вырос на треть, в Омске — на 16%, в Новосибирске и Краснодаре — на 14%, в Екатеринбурге — на 8%», — заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Самые дорогие новостройки продаются в Москве. Далее идут Санкт-Петербург, Казань и Самара.

Ранее эксперт по недвижимости София Мамедова рассказала, какие особенности нужно учитывать при покупке апартаментов.

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