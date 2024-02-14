Специалист Мамедова рассказала об особенностях покупки апартаментов

Эксперт по недвижимости София Мамедова рассказала, какие особенности нужно учитывать при покупке апартаментов. В частности, если их покупают для сдачи в аренду, желательно понимать целевую аудиторию.

«Если сдачей будет заниматься управляющая компания, нужно изучить её план, уделив внимание тому, как УК собирается привлекать арендаторов и обеспечивать заявленную доходность», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, лучше отказаться от покупки апартаментов очень маленькой площади, на окраинах, в районах с недостаточно развитой инфраструктурой.

«Важно учитывать, что спросом будут пользоваться апартаменты с хорошим расположением. С осторожностью следует относиться к покупке апартаментов, поделённых на доли», — сказала Мамедова.

Ещё одна рекомендация — тщательно изучить договор, на основании которого покупается объект.

«Если у вас есть свободные средства, которые вы хотите выгодно вложить, можно подобрать вариант, потенциально подходящий для комфортного проживания, например в центре города, рядом с вузом, где планирует обучаться ребёнок. Хорошим решением станет покупка ликвидной недвижимости в районе, в котором спустя несколько лет не будет новых участков под строительство», — добавила эксперт.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.