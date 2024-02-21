Специалист Дайнеко разъяснила особенности выхода на пенсию в 2024 году

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала о порядке получения социальной пенсии в 2024 году.

В 2024 году получить социальную пенсию могут мужчины 68 лет и женщины 63 лет, сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Не всегда стать пенсионером получается в положенный срок. Отсутствие стажа и необходимого количества пенсионных баллов лишает права претендовать на страховую пенсию. Тогда будущему пенсионеру после достижения пенсионного возраста потребуется ждать ещё пять лет, и ему будет назначена социальная пенсия по старости. Она уже не зависит ни от трудового стажа, ни от баллов», — пояснила Дайнеко.

Как отметила специалист, социальная пенсия назначается только нетрудоспособным гражданам. При ведении трудовой деятельности социальная пенсия не выплачивается.

Она фиксирована, и её увеличение происходит в рамках ежегодных индексаций.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко напомнила, что вышедшие на пенсию граждане могут претендовать на льготы на оплату за услуги ЖКХ.