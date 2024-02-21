Подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге под Орлом
- РИА Новости
Об этом сообщили в Орловском районном суде.
По данным суда, обвиняемый совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орёл — Стальной Конь».
«Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух 17-летних подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве.