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Подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге под Орлом

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Подросток, обвиняемый в диверсии на железной дороге под Орлом, заключён под стражу.
Подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге под Орлом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Орловском районном суде.

По данным суда, обвиняемый совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орёл — Стальной Конь».

«Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух 17-летних подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве.

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