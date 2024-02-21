Подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге под Орлом

Подросток, обвиняемый в диверсии на железной дороге под Орлом, заключён под стражу.

РИА Новости

Об этом сообщили в Орловском районном суде. По данным суда, обвиняемый совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орёл — Стальной Конь». «Суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух 17-летних подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве.