Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 17-летних подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве.

Как сообщает МВД МЕДИА, подростки подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями Марк и Новодачная.

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские в ходе осмотра повреждённого устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала, которой, предположительно, злоумышленники воспользовались для совершения поджога», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отыскали поджигателей — ими оказались двое 17-летних подростков. Они были задержаны в подмосковном Долгопрудном.

Как признались сами молодые люди, они пошли на совершение преступления за денежное вознаграждение, которое им предложил неизвестный в одном из мессенджеров.



По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России.

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