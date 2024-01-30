RT в Telegram
Подпишись

Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 17-летних подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве.
Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве
  • РИА Новости

Как сообщает МВД МЕДИА, подростки подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями Марк и Новодачная. 

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские в ходе осмотра повреждённого устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала, которой, предположительно, злоумышленники воспользовались для совершения поджога», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отыскали поджигателей — ими оказались двое 17-летних подростков. Они были задержаны в подмосковном Долгопрудном.

Как признались сами молодые люди, они пошли на совершение преступления за денежное вознаграждение, которое им предложил неизвестный в одном из мессенджеров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам заключения за подготовку взрыва на объекте жизнеобеспечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить