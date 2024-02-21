В Подмосковье направили 6 млрд рублей на развитие индустриальных парков
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил чиновник, развитие этих площадок обеспечит динамичное развитие региональной экономики.
С помощью налоговых льгот на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, а также таможенные пошлины и НДС подмосковные ОЭЗ экономят до 30% от первоначального объёма инвестиций при реализации проектов.
В 2023 году общая сумма преференций составила почти 3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.