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В Подмосковье направили 6 млрд рублей на развитие индустриальных парков

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В Московской области на развитие индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ) в 2024 году направят более 6,3 млрд рублей, заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
В Подмосковье направили 6 млрд рублей на развитие индустриальных парков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил чиновник, развитие этих площадок обеспечит динамичное развитие региональной экономики.

С помощью налоговых льгот на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, а также таможенные пошлины и НДС подмосковные ОЭЗ экономят до 30% от первоначального объёма инвестиций при реализации проектов.

В 2023 году общая сумма преференций составила почти 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.  

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