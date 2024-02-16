Московский производитель интерактивного оборудования расширил производство

Московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

Об этом пишет сайт kp.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, статус резидента ОЭЗ даёт компании «Некс-Т» существенные налоговые льготы, что способствует её развитию.

Среди продукции компании представлены 45 видов изделий: сенсорные дисплеи, программно-аппаратные комплексы для системы образования, в том числе и для инклюзивного обучения и так далее.

«Ежемесячно здесь выпускают до 4 тыс. изделий. По итогам 2023-го резидент столичной ОЭЗ увеличил объёмы производства продукции на 30% по сравнению с 2022-м и выпустил более 22,6 тыс. единиц», — отметил Овчинский.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.