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Собянин: 11,3 млн туристов посетили Москву с экскурсионными целями в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице проводятся 500 экскурсий ежедневно. В прошлом году их посетили 11,3 млн туристов, на 75% больше, чем годом ранее.
Собянин: 11,3 млн туристов посетили Москву с экскурсионными целями в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, пешеходные, речные, обзорные и тематические экскурсии проводят около 3 тыс. профессиональных гидов. Они способствуют росту туристического сектора столицы, отметил мэр.

Подобрать подходящую экскурсию можно на туристическом сервисе Russpass, добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице по случаю Всемирного дня гида с 17 по 19 февраля прошло 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории».

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