Собянин: в Москве проведут 400 бесплатных экскурсий 17—19 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице по случаю Всемирного дня гида с 17 по 19 февраля пройдёт 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории».

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, информирует телеканал «360».

«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», — сказано в тексте.

Кроме того, специалисты подготовили туры по Тверскому району, по историческим залам театра «Геликон-опера» и обзорные экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе RUSSPASS.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.