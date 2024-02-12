Собянин: в Москве проведут 400 бесплатных экскурсий 17—19 февраля
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, информирует телеканал «360».
«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», — сказано в тексте.
Кроме того, специалисты подготовили туры по Тверскому району, по историческим залам театра «Геликон-опера» и обзорные экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.
Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе RUSSPASS.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.