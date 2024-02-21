Московская компания нарастила производство устройств для защиты от пожара

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал об увеличении столичной компанией в 2,2 раза выпуска устройств для защиты от пожара.

Об этом сообщает НСН.

«Так, московская компания «Эколайт» за 2023 год произвела 35 тыс. устройств — это на 118% больше по сравнению с показателями 2022 года. В этом году предприятие планирует увеличить объёмы выпуска до 150 тыс. устройств», — сказал Овчинский.

Он также отметил, что с весны 2024 года в зданиях школ, детских садов, общежитий и других общественных пространств будет обязательным установление устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП).

Специалисты признали применение УЗДП действенной мерой по предотвращению пожаров.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие по выпуску моделей установок вакуумного напыления увеличило мощности почти вдвое по итогам 2023 года.