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Московский производитель установок вакуумного напыления увеличил мощности

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Столичное предприятие по выпуску моделей установок вакуумного напыления увеличило мощности почти вдвое по итогам 2023 года.

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компания «САВТЭК» ежегодно выпускала не менее десяти установок, которые применяются при производстве продукции микроэлектроники, а также в авиации и других отраслях промышленности.

В 2023 году компания увеличила свои мощности в два раза, изготовив 17 единиц оборудования и создав 25 рабочих мест.

Овчинский обратил внимание, что системы на 80% состоят из российских компонентов. По его словам, устройства работают на собственном программном обеспечении САВТЭК.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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