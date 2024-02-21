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До конца 2024 года беспилотные грузовики будут ездить по трассе М-11 бесплатно

Число беспилотных грузовиков на М-11 до конца года увеличится до 43

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Бесплатный проезд для беспилотных грузовых автомобилей по трассе М-11 будет действовать до конца 2024 года.
До конца 2024 года беспилотные грузовики будут ездить по трассе М-11 бесплатно
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в презентации замминистра транспорта России Дмитрия Баканова, представленной в ходе пленарной сессии форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Отмечается, что к концу 2024 года по трассе будут передвигаться уже 43 беспилотника.

В июле прошлого года три новых беспилотных грузовика КамАЗ начали перевозить грузы по трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва.

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