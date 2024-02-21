До конца 2024 года беспилотные грузовики будут ездить по трассе М-11 бесплатно
Число беспилотных грузовиков на М-11 до конца года увеличится до 43
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, говорится в презентации замминистра транспорта России Дмитрия Баканова, представленной в ходе пленарной сессии форума-выставки «Россия» на ВДНХ.
Отмечается, что к концу 2024 года по трассе будут передвигаться уже 43 беспилотника.
В июле прошлого года три новых беспилотных грузовика КамАЗ начали перевозить грузы по трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва.