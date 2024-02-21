Губернатор Текслер открыл новую школу в деревне Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 февраля открыл новую школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Начала работу долгожданная новая школа в Сарафаново. Просторная и современная, ничем не отличается от новых школ в больших городах. В здании также расположился детский сад», — сказано в сообщении.

Текслер также отметил, что за несколько лет в регионе построено 15 новых школ, ещё 67 отремонтировано. Он выразил уверенность, что эта работа продолжится.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.