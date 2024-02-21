Путин посетил в Татарстане Казанский авиационный завод

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

В рамках визита российский лидер посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

Уточняется, что Путин даже лично поднялся в кабину одного из самолётов и сел за штурвал.

Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Ранее Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России.