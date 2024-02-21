Добровольцев со стажем от полугода в СВО предложено освободить от срочной службы

Рабочая группа по СВО предложила освободить от последующей срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.

Об этом заявил руководитель группы Андрей Турчак.

«В частности, рабочая группа предлагает освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО», — говорится в Telegram-канале.

Также рабочая группа предложила сохранить права участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования.

Другая инициатива предлагает дать священнослужителям традиционных конфессий, которые работают в зоне СВО, страховые гарантии такие же, как у волонтёров: 3 млн рублей в случае ранения, 5 млн рублей в случае гибели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ветераны боевых действий в Афганистане, принимающие участие в специальной военной операции на Украине в качестве добровольцев, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи.