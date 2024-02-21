Инвестор построит для города детский сад в Даниловском районе Москвы

Девелопер построит на юге Москвы и передаст городу детский сад для включения в столичную систему образования, сообщил заммэра Андрей Бочкарёв.

«Застройщик за счёт собственных средств обеспечит строительство на Автозаводской улице детского сада на 100 мест. В рамках договора соцобъект будет передан городу», — сказал он.

Возведение дошкольного учреждения запланировано в рамках комплексной жилой застройки, разработка проектной документации должна быть завершена до конца 2027 года. Детсад планируется построить по адресу ул. Автозаводская, з/у 25 и 25/1 (ЮАО). Предусмотрена синхронизация сроков ввода жилых корпусов и соцобъекта. Договор участия в развитии инфраструктуры заключён между Департаментом градостроительной политики и ООО «Специализированный застройщик «Развитие будущего».

«В рамках договора застройщик обязуется ввести в эксплуатацию детский сад до конца 2030 года», — уточнил глава департамента Сергей Лёвкин.

Как пояснил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, важным показателем качества района в глазах жителей является возможность развития детей.

С июля 2021 года было заключено 140 договоров о передаче городу 264 социальных объектов.