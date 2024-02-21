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Московские резиденции Деда Мороза будут работать до 31 марта

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Резиденции Деда Мороза на территории московских парков «Измайлово», Олимпийской Деревни и «Митино» будут работать до 31 марта.
Московские резиденции Деда Мороза будут работать до 31 марта
  • РИА Новости

Усадьбы созданы по мотивам сказок «Снежная королева», «Морозко» и «Простоквашино», передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

К середине февраля усадьбы посетили около 100 тыс. человек, а на их площадках прошло более 1,9 тыс. мероприятий, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«На квесты и творческие занятия с открытия пришли свыше 15 тыс. гостей», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области отправили около двух тыс. писем Деду Морозу.

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