Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве на северо-востоке столицы новых объектов городской инфраструктуры общей площадью более 340 тыс. кв. м.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил чиновник, планируется построить 12 объектов, в числе которых четыре детских сада на 825 мест и две школы для 1,2 тыс. учеников.

Он также добавил, что реализация этих проектов позволит создать более 14 тыс. рабочих мест.

Уточняется, что в перспективе в городе появятся офисный комплекс в районе Марьина Роща, два бизнес-центра в Бутырском районе, торгово-офисный центр в Ростокино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о второй волне строительства жилых комплексов по реновации в столице.