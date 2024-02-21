Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отметил чиновник, планируется построить 12 объектов, в числе которых четыре детских сада на 825 мест и две школы для 1,2 тыс. учеников.
Он также добавил, что реализация этих проектов позволит создать более 14 тыс. рабочих мест.
Уточняется, что в перспективе в городе появятся офисный комплекс в районе Марьина Роща, два бизнес-центра в Бутырском районе, торгово-офисный центр в Ростокино.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о второй волне строительства жилых комплексов по реновации в столице.