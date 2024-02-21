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Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве на северо-востоке столицы новых объектов городской инфраструктуры общей площадью более 340 тыс. кв. м.
Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил чиновник, планируется построить 12 объектов, в числе которых четыре детских сада на 825 мест и две школы для 1,2 тыс. учеников.

Он также добавил, что реализация этих проектов позволит создать более 14 тыс. рабочих мест.

Уточняется, что в перспективе в городе появятся офисный комплекс в районе Марьина Роща, два бизнес-центра в Бутырском районе, торгово-офисный центр в Ростокино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о второй волне строительства жилых комплексов по реновации в столице.

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