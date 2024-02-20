В Москве началась вторая волна строительства жилых комплексов по реновации
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Новостройки появляются преимущественно на месте расселённых и демонтированных домов», — заявил Собянин.
Он отметил, что в программу реновации вошло 148 домов, в которых живут более 25,3 тыс. человек.
Для их расселения возвели шесть жилых комплексов, ещё три готовятся к сдаче.
В настоящее время строятся четыре новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземской.
Ранее сообщалось, что в ЮВАО Москвы инвестор построит новый ЖК из пяти корпусов.