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В Москве началась вторая волна строительства жилых комплексов по реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о второй волне строительства жилых комплексов по реновации в столице.
В Москве началась вторая волна строительства жилых комплексов по реновации

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Новостройки появляются преимущественно на месте расселённых и демонтированных домов», — заявил Собянин.

Он отметил, что в программу реновации вошло 148 домов, в которых живут более 25,3 тыс. человек.

Для их расселения возвели шесть жилых комплексов, ещё три готовятся к сдаче.

В настоящее время строятся четыре новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземской.

Ранее сообщалось, что в ЮВАО Москвы инвестор построит новый ЖК из пяти корпусов.

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