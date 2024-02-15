В ЮВАО Москвы инвестор построит новый ЖК из пяти корпусов
Об этом сообщает РИАМО.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, общая площадь жилого комплекса составит 121 933 кв. м.
По проекту корпуса образуют внутренний двор, в котором обустроят общественное пространство — сквер площадью 2 га с павильоном-прудом.
По его словам, озеленение проведут и на крыше стилобата, там будут размещены террасы квартир, коворкинг, зона отдыха и детский уголок.
Объекты расположатся на месте бывшего завода «Станкоагрегат».
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.