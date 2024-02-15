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В ЮВАО Москвы инвестор построит новый ЖК из пяти корпусов

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В ЮВАО Москвы, в районе Перовского шоссе возведут жилой комплекс из пяти корпусов на едином стилобате — общей плоскости, объединяющей несколько зданий.
В ЮВАО Москвы инвестор построит новый ЖК из пяти корпусов

Об этом сообщает РИАМО.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, общая площадь жилого комплекса составит 121 933 кв. м.

По проекту корпуса образуют внутренний двор, в котором обустроят общественное пространство — сквер площадью 2 га с павильоном-прудом.

По его словам, озеленение проведут и на крыше стилобата, там будут размещены террасы квартир, коворкинг, зона отдыха и детский уголок.

Объекты расположатся на месте бывшего завода «Станкоагрегат».

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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