Полиция проверит сообщения об издевательствах преподавателя уральского техникума

Полиция проведёт проверку сообщений о жестоком обращении с учащимися со стороны преподавателя техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область).

Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на главу пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых.

Известно, что педагог совмещает работу в образовательном учреждении со службой в органах МВД.

Адвокат пострадавшей учащейся сообщила, что мужчина заставил девушку стоять на коленях, хотя та предупредила учителя, что у неё артрит.

По имеющейся информации, есть и другие пострадавшие от действий преподавателя. Так, некоторых студентов он бил ремнём и размахивал перед ними шокером.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).