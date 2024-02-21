Полиция проверит сообщения об издевательствах преподавателя уральского техникума
- РИА Новости
Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на главу пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых.
Известно, что педагог совмещает работу в образовательном учреждении со службой в органах МВД.
Адвокат пострадавшей учащейся сообщила, что мужчина заставил девушку стоять на коленях, хотя та предупредила учителя, что у неё артрит.
По имеющейся информации, есть и другие пострадавшие от действий преподавателя. Так, некоторых студентов он бил ремнём и размахивал перед ними шокером.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).