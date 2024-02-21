Задержан подозреваемый в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля работника правоохранительных органов, подложив взрывное устройство под машину в Лобне.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об уроженце Ярославля, который по заданию спецслужб Украины должен был совершить теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов Московского региона.

Ранее сообщалось, что режим оповещения о чрезвычайной ситуации ввели в Лобне.

Позднее врио главы города Анна Кротова заявила, что эвакуация жителей из-за информации о заминированном автомобиле в Лобне завершена.