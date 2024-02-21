Задержан подозреваемый в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт об уроженце Ярославля, который по заданию спецслужб Украины должен был совершить теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов Московского региона.
Ранее сообщалось, что режим оповещения о чрезвычайной ситуации ввели в Лобне.
Позднее врио главы города Анна Кротова заявила, что эвакуация жителей из-за информации о заминированном автомобиле в Лобне завершена.