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Около 18% россиян располагают лишь одним-двумя часами личного времени после работы и сна

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Аналитики провели исследование, чтобы узнать, сколько времени на личные дела остаётся у россиян после работы и сна. Выяснилось, что у 39% респондентов есть 3—4 часа свободного времени, а у 28% на жизнь вне работы остаётся 5—6 часов.
Около 18% россиян располагают лишь одним-двумя часами личного времени после работы и сна
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Ещё 9% участников исследования могут располагать 7—10 часами, 3% заявили, что на жизнь вне работы у них есть 11—12 часов, и ещё у 3% — более 12 часов.

При этом 18% россиянин, помимо работы и сна, могут располагать лишь одним-двумя часами свободного времени в сутки. Такой ответ дали 23% москвичей, 16% петербуржцев, 22% жителей Екатеринбурга и Свердловской области, 27% нижегородцев и 8% жителей Новосибирска и области.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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