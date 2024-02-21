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Аналитик Вавилов рассказал о различных инвестиционных стратегиях

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов посоветовал будущим инвесторам выбрать инвестиционную стратегию и придерживаться её.
Аналитик Вавилов рассказал о различных инвестиционных стратегиях
  • Gettyimages.ru

Активные стратегии предполагают постоянное отслеживание рыночной ситуации, частые сделки с активами; они рассчитаны на высокую прибыль, но при этом есть и риски потерь, объяснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Пассивные стратегии требуют меньше трудозатрат, так как заключаются в покупке и удержании заранее выбранных активов в долгосрочной перспективе, объяснил Вавилов.

По его словам, стратегии можно сочетать. Например, сформировать портфель активов из акций роста, дивидендных акций и облигаций, которые в совокупности составят долгосрочную стратегию, и одновременно торговать валютными парами, криптовалютой и товарными фьючерсами.

Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что банковский вклад можно назвать наиболее безопасной инвестицией.

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