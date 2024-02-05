Экономист Беляев назвал банковский вклад наиболее безопасной инвестицией
- РИА Новости
«Действительно, это реальный и, можно сказать, уникальный момент, когда вложение в банки выгодно даже по сравнению с другими инструментами, которые, может быть, и приносят больший доход, но более рискованны и требуют специальных знаний для того, чтобы правильно вложиться в какие-то бумаги и прочие активы», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, сумма банковских вложений может быть разной.
Как считает эксперт, лучше вкладывать свободные деньги, которые не нужны в ближайшее время для удовлетворения текущих потребностей.
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