Аналитик Заноздрин рассказал об особенностях инвестиций в ювелирные украшения

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Вадим Заноздрин рассказал о специфике инвестиций в ювелирные украшения.

«За последние десять лет золото подорожало приблизительно на 70%. Инвестиции в данный металл могут быть хорошей стратегией для диверсификации инвестиционного портфеля», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Но рассматривать ювелирные украшения в качестве инвестиций весьма сомнительно, отметил специалист.

По мнению аналитика, украшения трудно продать без больших скидок на него. В тех же ломбардах продукция принимается по весу драгоценного металла и не рассматривается художественная или историческая ценность изделия.

«Инвестировать часть средств в ювелирные украшения можно, но только для собственного использования и передачи по наследству. Перепродажа вряд ли будет лёгкой и с тем результатом, на который вы рассчитывали, даже если цены на золото значительно вырастут», — заключил эксперт.

Ранее партнёр Capital Lab Евгений Шатов заявил, что правильно диверсифицированный портфель может заметно снизить риски инвесторов.