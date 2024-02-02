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Аналитик Заноздрин рассказал об особенностях инвестиций в ювелирные украшения

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Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Вадим Заноздрин рассказал о специфике инвестиций в ювелирные украшения.
Аналитик Заноздрин рассказал об особенностях инвестиций в ювелирные украшения
  • Gettyimages.ru

«За последние десять лет золото подорожало приблизительно на 70%. Инвестиции в данный металл могут быть хорошей стратегией для диверсификации инвестиционного портфеля», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Но рассматривать ювелирные украшения в качестве инвестиций весьма сомнительно, отметил специалист.

По мнению аналитика, украшения трудно продать без больших скидок на него. В тех же ломбардах продукция принимается по весу драгоценного металла и не рассматривается художественная или историческая ценность изделия.

«Инвестировать часть средств в ювелирные украшения можно, но только для собственного использования и передачи по наследству. Перепродажа вряд ли будет лёгкой и с тем результатом, на который вы рассчитывали, даже если цены на золото значительно вырастут», — заключил эксперт.

Ранее партнёр Capital Lab Евгений Шатов заявил, что правильно диверсифицированный портфель может заметно снизить риски инвесторов.

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