Специалист Шатов рассказал, как диверсифицировать инвестиционный портфель

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов заявил, что правильно диверсифицированный портфель может заметно снизить риски инвесторов.

«Диверсифицировать инвестиционный портфель — это значит сделать его разнообразным по наполнению, что необходимо для сбалансированности и уменьшения рисков», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, подбирать активы нужно с учётом их корреляции, поэтому в случае значительной «просадки» одной части портфеля другая будет компенсировать или сглаживать эти потери.

Как отметил Шатов, диверсифицировать инвестиционный портфель можно по активам, секторам экономики, странам, валютам и рискам.

«В настоящее время вопрос диверсификации в инвестициях актуален как никогда, причём прежние традиционные схемы инвестирования — 60/40 в акции и облигации соответственно — уже не обладают прежней эффективностью», — сказал он.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рекомендовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности перед оформлением кредита.