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В Чите задержан администратор Telegram-канала по подозрению в госизмене

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Чите администратора Telegram-канала по подозрению в государственной измене в интересах Украины.
В Чите задержан администратор Telegram-канала по подозрению в госизмене
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ФСБ России по Забайкальскому краю.

«С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в Telegram, подконтрольной службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вёл антироссийскую пропаганду», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, по данным ведомства, мужчина собирал персональные данные о российских военнослужащих и их родственниках, которые передавал иностранцам.

Его задержали при попытке выезда за пределы России в целях обращения за политическим убежищем в США.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США, по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. ФСБ показала видео задержания.

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