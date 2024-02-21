В Чите задержан администратор Telegram-канала по подозрению в госизмене
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ФСБ России по Забайкальскому краю.
«С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в Telegram, подконтрольной службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вёл антироссийскую пропаганду», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, по данным ведомства, мужчина собирал персональные данные о российских военнослужащих и их родственниках, которые передавал иностранцам.
Его задержали при попытке выезда за пределы России в целях обращения за политическим убежищем в США.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США, по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. ФСБ показала видео задержания.